Nikola Bilyk startet in Kiel in vierte Handball-Saison

Handball-Legionär Nikola Bilyk startet am Wochenende in seine vierte Saison mit THW Kiel. Der ÖHB-Teamkapitän tanzt mit dem deutschen Rekordchampion und amtierenden EHF-Cup-Sieger zunächst gleich auf vier Hochzeiten. Nach dem Pflichtspiel-Debüt am Samstag im Cup folgt der Supercup gegen Meister Flensburg, der Meisterschafts-Auftakt und Ende August der IHF Super Globe 2019 in Saudi-Arabien.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Handball-Legionär Nikola Bilyk freut sich schon