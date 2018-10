Kei Nishikori ist am Donnerstag mit einem glatten Sieg über Moskau-Sieger Karen Chatschanow ins Viertelfinale des Erste Bank Open eingezogen. Der als Nummer 5 gesetzte Japaner fertigte den Russen in nur 64 Minuten mit 6:2,6:2 ab. Nishikori, der damit auch im Race to London weiter gepunktet hat, trifft im Viertelfinale entweder auf den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem oder Sam Querrey (USA).

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Nishikori ist in Wien eine Runde weiter