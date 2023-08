Noah Lyles ist schnellster Mann der Welt: 9,83 im WM-Finale

Der 100-Meter-Lauf der Männer war der krönende Abschluss des zweiten WM-Tags in Budapest. Noah Lyles (USA) siegte in 9,83 Sekunden. Dahinter gab es ein Tausendstel-Drama um die Medaillen.

US-Star Noah Lyles ist Weltmeister über 100 Meter. Der 26-jährige US-Amerikaner gewann am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Budapest vor Letsile Tebogo aus Botswana und dem Briten Zharnel Hughes (beide 9,88).

Für Tebogo entschied eine Tausendstelsekunde (!) gegenüber Hughes. Oblique Seville (Jamaika) als Vierter war ebenfalls in 9,88 ins Ziel gelaufen, ihm fehlten vier Tausendstel auf Silber und drei auf Bronze.

Auf Platz sieben landete der bisherige Weltranglisten-Erste Ferdinand Omanyala (10,07). Der Kenianer hat ein besonderes Naheverhältnis zu Österreich: Beim Laufmeeting in Andorf lief er vor zwei Jahren in 9,86 seine bis dahin schnellste Zeit. Eine Rückkehr ins Innviertel war daher beim heurigen Meeting Ehrensache. Mit 9,77 Sekunden hat er sich mittlerweile in neue Dimensionen gesteigert, bei der WM lief es jedoch nicht wie erhofft: "Alles im Leben hat seinen Sinn", zeigte sich "Ferdi" nach dem Finale sachlich-nüchtern.

Der Österreicher Markus Fuchs war im Vorlauf mit 10,43 Sekunden ausgeschieden. Der Niederösterreicher hatte heuer mit 10,08 den alleinigen österreichischen Rekord an sich gerissen.

Titelverteidiger Fred Kerley (USA) hatte das Finale ebenso wie Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) verpasst. Lyles will bei den Titelkämpfen in Ungarns Hauptstadt über 200 Meter zum dritten Mal nacheinander Weltmeister werden.