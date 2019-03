Noch mehr Verdachtsfälle auf Missbrauch gegen Trainer

In der Causa um Missbrauchsvorwürfe gegen einen oberösterreichischen Trainer könnte es mehr Fälle geben als bisher bekannt: Wie die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz sagte, würden Insider zehn bis 20 betroffene Langläuferinnen vermuten. Die SPÖ will die Einsetzung einer unabhängigen Kommission im Landtag beantragen.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Werdenigg geht von zehn bis 20 Opfern aus