Noch vier Wiesberger-Konkurrenten um Europa-Tour-Gesamtsieg

Mit Rang drei in Sun City hat Bernd Wiesberger seine Führung in der Europa-Golftour-Gesamtwertung vor dem Finale diese Woche in Dubai gefestigt. Der Burgenländer kann beim hoch dotierten Showdown aber noch von Südafrika-Sieger Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Shane Lowry und Matthew Fitzpatrick abgefangen werden. Ein alleiniger zweiter Platz würde Wiesberger jedenfalls zum Triumph reichen.

SN/APA/FRANZ EGGER Wiesberger würde schon ein alleiniger zweiter Platz reichen