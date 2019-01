Noch zweimal WM-Silber für Österreichs Rodler in Winterberg

Für Österreichs Kunstbahnrodler ist die WM in Winterberg erfolgreich zu Ende gegangen. In der Team-Staffel holten Hannah Prock, Reinhard Egger und die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller am Sonntag zum Abschluss der Titelkämpfe die Silbermedaille (+0,508 Sekunden). Weltmeister wurde überraschend Russland, der haushohe Favorit Deutschland musste sich mit Rang drei (0,531) begnügen.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Zweimal WM-Silber für Reinhold Egger