Norbert Sedlacek zu Solo-Nonstop-Weltumseglung gestartet

Weltumsegler und Autor Norbert Sedlacek hat seinen fünften Versuch gestartet, allein, ohne Unterbrechung und ohne Hilfe die Welt zu umsegeln. Der 61-jährige frühere Straßenbahnfahrer aus Wien legte am Sonntag in Les Sables-d'Olonne rund 100 Kilometer nordwestlich von La Rochelle an der französischen Atlantikküste ab, wie auf einem Video auf seiner Facebook-Seite zu sehen war.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Wiener Extremsegler bei Medientermin im Jahr 2013

Sedlacek ist in einem komplett aus recycelbaren Materialien bestehenden Boot an Start gegangen. Es wird nur vom Wind getrieben, der für das Navigationsgerät notwendige Strom wird durch erneuerbare Energien wie Wind, Wasserkraft und Sonnenenergie erzeugt. Sedlacek will ohne Begleitboot über alle Ozeane, einschließlich Nord- und Südpolarmeer, in rund 200 Tagen rund 34.000 Seemeilen zurücklegen. Es wäre das erste Mal, das ein Segler eine solche Route nonstop und allein bewältigt. Der vorherige Versuch im Jahr 2022 war gescheitert, weil er nach dem Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt nicht mehr richtig steuern konnte. 2021 zwangen ihn Probleme mit der Stromversorgung bei Island zur Aufgabe. 2019 musste er umkehren, weil südwestlich von Irland im Sturm ein Segel gerissen war. Auch 2018 hatten technische Gründe ihn nach drei Tagen zum Aufgeben gezwungen. Zwischen 1996 und 1998 gelang Sedlacek als erstem Österreicher eine Solo-Weltumrundung. Seine Erfahrungen beschrieb er in dem Buch "Im Grenzbereich des Möglichen". In den Jahren 2000/2001 umrundete er die Antarktis nonstop. Als Elfter absolvierte er 2009 die Vendée Globe, die Non-Stop-Regatta für Einhandsegler, die als das härteste Segelrennen der Welt gilt.