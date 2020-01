Norwegen schlug Schweden bei Handball-EM

Mitfavorit Norwegen steht vor dem Einzug ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft. Der Vize-Weltmeister gewann am Sonntag in Malmö gegen Co-Gastgeber Schweden mit 23:20 (12:8) und führt die Hauptrundengruppe II souverän an. Zuvor hatte Slowenien gegen Außenseiter Ungarn überraschend die erste Turnier-Niederlage kassiert und dadurch den großen Schritt in Richtung Halbfinale verpasst.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Die "EM-Party" der Norweger geht weiter