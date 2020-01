Norwegen so gut wie fix im EM-Halbfinale

Norwegen hat den Einzug ins Halbfinale der Männer-Handball-EM so gut wie perfekt gemacht. Der weiter verlustpunktfreie Vize-Weltmeister setzte seine Siegesserie am Dienstagabend in Malmö fort und gewann auch gegen Island mit 31:28 (19:12).

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Norwegens Handball-Herren dürfen feiern