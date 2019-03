Norweger Holund bei erstem Seefeld-Einsatz 50-km-Sieger

Der Norweger Hans Christer Holund hat sich am Sonntag bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im 22. und letzten Bewerb durchgesetzt. Der 30-Jährige, der noch kein Weltcup-Rennen gewonnen hat, krönte sich bei seinem ersten Einsatz bei den 52. Titelkämpfen zum Sieger im 50-km-Langlauf mit Massenstart. Der Salzburger Bernhard Tritscher landete mit 2:55,4 Minuten Rückstand an der 30. Stelle.

/APA (AFP)/JOE KLAMAR Hans Christer Holund gewann noch nie ein Weltcup-Rennen