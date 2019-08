Norweger und Kanadierinnen siegten bei Wien-Major

Die norwegischen Titelverteidiger Anders Mol/Christian Sörum haben sich wie im Vorjahr den Titel beim Beach-Volleyball-Major in Wien gesichert. Die topgesetzten Jungstars triumphierten am Sonntag im Finale gegen die Brasilianer Alison/Alvaro Filho in eindrucksvoller Manier mit 2:0 (11,17). Bei den Damen gewannen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada.

Gewinner Sorum/Mol versprachen ein Wiedersehen