Novak besiegt Landsmann Misolic in Wimbledon-Qualifikation

Der Niederösterreicher Dennis Novak hat am Montag das Österreicher-Duell in Runde eins der Qualifikation des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon mit dem 21-jährigen Steirer Filip Misolic 6:3,7:5 gewonnen. Der 29-jährige Novak benötigte für den Erfolg 1:07 Std., sein Gegner in der zweiten dreier Quali-Runden stand vorerst noch nicht fest. Am Montag sind mit Jurij Rodionov und Maximilian Neuchrist noch zwei weitere Österreicher in der in Roehampton ausgetragenen Quali engagiert.

BILD: SN/APA/AFP/OLI SCARFF Dennis Novak ist in der Wimbledon-Quali eine Runde weiter/Archiv

Die am Montag vorgenommene Auslosung der Frauen-Qualifikation brachte der 21-jährigen Wienerin Sinja Kraus ein Erstrunden-Duell mit der 25-jährigen, als Nummer zwölf gesetzten Spanierin Aliona Bolsova. Die Partie ist für Dienstag (12.00 Uhr MESZ) angesetzt.