Novak Djokovic holt Titel bei Masters-1000 in Paris-Bercy

Novak Djokovic hat sich mit seinem fünften Turniersieg in dieser Saison für den Showdown in London eingeschlagen. Der Weltranglisten-Erste, der am Montag allerdings von Rafael Nadal abgelöst wird, setzte sich am Sonntag beim letzten Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris gegen den ungesetzten Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3,6:4 durch.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Djokovic gab im Finale gegen Shapovalov keinen Satz ab