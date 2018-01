Novak erreichte erstmals Hauptbewerb der Australian Open

Dennis Novak steht erstmals im Hauptbewerb der Australian Open. Der 24-jährige Niederösterreicher setzte sich am Samstag in der dritten Runde der Qualifikation gegen den Japaner Go Soeda mit 4:6,6:2,6:2 durch. Nach dem Sieg in seiner ersten Begegnung gegen den Weltranglisten-152. steht Novak (ATP-224.) als vierter ÖTV-Vertreter im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Tennis-Jahres.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Novak komplettiert das ÖTV-Quartett im Hauptbewerb von Melbourne