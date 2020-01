Novak steht bei Australien Open im Hauptbewerb - Haas out

Unterschiedlich haben sich am Samstag der Niederösterreicher Dennis Novak und die Oberösterreicherin Barbara Haas in der dritten und letzten Qualifikationsrunde des Tennis-Grand-Slam-Turniers Australian Open geschlagen. Während Novak den Japaner Hiroki Moriya in zwei Sätzen besiegte, schied Haas gegen die Belgierin Greet Minnen klar aus.

SN/APA (AFP/Archiv)/WILLIAM WEST Dennis Novak überstand alle drei Qualifikations-Runden