Tennis-Profi Dennis Novak hat beim Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf das Endspiel erreicht. Der Niederösterreicher besiegte den Tschechen Vit Kopriva am Montag in der Halbfinal-Fortsetzung 3:6,7:6 (7),6:2. Am Sonntag hatte Novak vor der Vertagung wegen Dunkelheit im zweiten Satz fünf Matchbälle abgewehrt. Im Finale am frühen Montagnachmittag triff er auf den Italiener Andrea Pellegrino.

Novak steht bei Heimturnier bim Finale