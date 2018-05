Novak um Ticket für French-Open-Hauptbewerb, J. Melzer out

Der Niederösterreicher Dennis Novak spielt am Donnerstag um den Einzug in das Hauptfeld der Tennis-French-Open. Der 24-Jährige besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde den topgesetzten Japaner Taro Daniel 4:6,6:1,6:0, trifft nun auf den Tschechen Adam Pavlasek. Jürgen Melzer blieb hingegen bei seinen ersten French Open seit drei Jahren in der zweiten Quali-Runde hängen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Noch ein Schritt zum nächsten Meilenstein