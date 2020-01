Novak und Haas bei Australien Open in dritter Quali-Runde

Der Niederösterreicher Dennis Novak und die Oberösterreicherin Barbara Haas stehen in der dritten und letzten Qualifikationsrunde des Tennis-Grand-Slam-Turniers Australian Open. Der 26-jährige Novak besiegte am Freitag in Melbourne in der zweiten Runde topgesetzt den Slowaken Filip Horansky 6:1,6:4, die 23-jährige Haas (Nr. 32) die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove 6:4,4:6,6:1.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Novak steht vor einer Teilnahme bei den Australian Open