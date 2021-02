Novak verliert Viertelfinale in Montpellier

Dennis Novak hat auch sein zweites Viertelfinale auf der ATP-Tour nach Köln 2020 verloren. Der Niederösterreicher musste sich am Freitag beim mit 323.970 Euro dotierten Hartplatz-Tennisturnier in Montpellier dem deutschen Qualifikanten Peter Gojowczyk mit 4:6,1:6 geschlagen geben. Letztlich blieben Österreichs Nummer zwei Siege über die höher eingeschätzten Gilles Simon und Dusan Lajovic sowie mit Anfang nächster Woche die Rückkehr unter die besten 100 der Weltrangliste.

Novak kassierte im ersten Satz das Break zum 4:5, wehrte im nächsten Game sechs Satzbälle ab, ehe er den ersten Satz doch abgab. Der 27-Jährige nahm danach einen Physio in Anspruch und kam nach der Behandlung nicht mehr in Tritt. Novak gab seinen Aufschlag ab, konnte im zweiten Game einen Breakball nicht verwerten und geriet gegen die Nummer 144 der ATP-Rangliste 0:4 vorentscheidend in Rückstand.