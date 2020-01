Novak verlor bei ATP Cup erste Partie gegen Cilic

Österreichs Tennis-Team der Herren hat am Samstag sein Auftaktmatch beim neuen ATP Cup in Sydney verloren. Im Duell mit Kroatien lieferte der Niederösterreicher Dennis Novak dem früheren US-Open-Sieger Marin Cilic einen guten Kampf, unterlag aber in 2:27 Stunden 7:6(4),4:6,4:6. Im Anschluss daran lag es damit an Dominic Thiem, gegen Borna Coric für Österreich vor dem Doppel auszugleichen.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Dennis Novak hielt Partie lange offen