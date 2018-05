Novak verpasste zweite Qualifikation für Grand-Slam-Turnier

Dominic Thiem und Andreas Haider-Maurer bleiben die einzigen Österreicher in den Einzel-Hauptbewerben der am Sonntag beginnenden French Open. Dennis Novak verpasste am Donnerstag in der dritten Runde der Qualifikation für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris den Aufstieg in den Hauptbewerb. Der 24-jährige Niederösterreicher unterlag Adam Pavlasek (CZE) mit 6:7(8),4:6.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Zwei Österreicher stehen im Hauptbewerb der French Open