Österreich ist mit vier Spielern im Männer-Einzel beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel vertreten. Dennis Novak gewann am Sonntag in der zweiten Qualifikations-Runde gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:4,6:3, im Anschluss unterlag Lukas Neumayer dem Serben Hamad Medjedovic mit 3:6,1:6. Novak könnte nun Dominic Thiem oder Filip Misolic zugelost werden, der als Nummer vier gesetzte Sebastian Ofner hat in der ersten Runde ein Freilos.

BILD: SN/APA/AFP/DENIS LOVROVIC Novak erreichte Kitzbühel-Hauptbewerb