Novak zieht in Kitzbühel in Hauptbewerb ein

Österreich ist mit zumindest vier Spielern im Männer-Einzel beim ATP-Tennisturniers in Kitzbühel vertreten. Dennis Novak gewann am Sonntag in der zweiten Qualifikations-Runde gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:4,6:3. Im Anschluss stand noch Lukas Neumayer gegen den Serben Hamad Medjedovic auf dem Platz. Novak könnte nun Dominic Thiem oder Filip Misolic zugelost werden, der als Nummer vier gesetzte Sebastian Ofner hat in der ersten Runde ein Freilos.

BILD: SN/APA/AFP/DENIS LOVROVIC Novak erreichte Kitzbühel-Hauptbewerb