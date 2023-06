Nuggets fehlt noch ein Sieg zu ihrem ersten NBA-Titel

Den Denver Nuggets fehlt nur noch ein weiterer Sieg zu ihrem ersten NBA-Titel. Das Basketball-Team um den serbischen Star Nikola Jokic holte im vierten Spiel der Final-Serie auswärts gegen die Miami Heat durch ein 108:95 den dritten Erfolg. Im Heimspiel in der Nacht zu Dienstag können die Nuggets bereits alles klarmachen.

Das Team aus dem US-Bundesstaat Colorado brauchte für den Sieg keine der so häufigen Ausnahmeleistungen von Jokic, der den Abend mit einer noch immer sehr guten Ausbeute von 23 Punkten, 12 Rebounds und 4 Vorlagen beendete. Bester Werfer für Denver war Aaron Gordon mit 27 Zählern, Jamal Murray kam auf 15 Punkte und half mit 12 Vorlagen. Bruce Brown verbuchte als Einwechselspieler 21 Punkte.

"Meine Mitspieler sind großartig. Heute war eine Teamleistung. Einen brauchen wir noch", sagte Murray. "Wir müssen konzentriert bleiben. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir etwas länger reden und entspannen."

Eine minutenlange Unterbrechung der Partie während des dritten Viertels brachte ein schiefer Korb. Bam Adebayo von den Heat war nach einem missglückten Dunk am Korb gehangen, danach forderte das Schiedsrichter-Gespann eine Inspektion. Mit Wasserwaage und unter Einsatz von weiterem Werkzeug brachte ein Mann im grauen Anzug den Korb wieder in die gewünschte Position. Weil direkt im Anschluss an die Reparatur eine Zuschauerin auf einer Trage aus dem Innenraum gebracht wurde, war die Partie für mehr als sieben Minuten unterbrochen.

Die Heat dürfen sich nun nach der zweiten Heimpleite in Serie keine weitere Niederlage mehr erlauben. Bis auf zu Beginn der Partie und für kurze Zeit im zweiten Viertel lagen die Heat nicht in Führung und liefen den Nuggets permanent hinterher. Jimmy Butler beendete die Partie mit 25 Zählern, Bam Adebayo kam auf 20.

Nach einem 1:3-Rückstand in der NBA-Finalserie gab es nach Angaben des TV-Senders ABC nur eine Mannschaft, die danach noch Meister wurde: Die Cleveland Cavaliers 2016 gegen die Golden State Warriors.

NBA-Ergebnis vom Freitag - Finale ("best of seven"): Miami Heat - Denver Nuggets 95:108 - Stand in der Serie: 1:3.