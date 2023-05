Nuggets siegen zum NBA-Halbfinal-Auftakt gegen Lakers

Die Denver Nuggets haben zum Start der "best of seven"-Finalserie in der Western Conference gegen die Los Angeles Lakers gewonnen. Das topgesetzte Team um Nikola Jokic lag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zwischenzeitlich 21 Punkte vorne, musste zum Ende der Partie beim 132:126 gegen den Rekordmeister aus Los Angeles aber noch zittern. Jokic kam auf 34 Punkte, bei den Lakers war Anthony Davis mit 40 Zählern der beste Werfer.

Trotz der guten Partie von Davis und einer soliden Wurfquote des Teams waren die Lakers einzig beim 2:0 direkt zu Beginn in Führung und liefen ansonsten die ganze Partie einem zeitweise enormen Rückstand hinterher. Jokic dominierte mit 21 Rebounds und erzwang im Angriff immer wieder eine Deckung durch zwei Gegenspieler - was seinen Mitspielern gute Wurfgelegenheiten ermöglichte. In der zweiten Halbzeit arbeiteten sich die Gäste zurück. Lakers-Superstar LeBron James kam auf 26 Zähler und verpasste mit einem Dreier-Versuch beim Stand vom 126:129 45 Sekunden vor Schluss den Ausgleich.

"Wir wussten, dass sie kommen würden, das ist ein schwieriges Team. Wie knapp es war, macht am Ende keinen Unterschied. Ein Sieg ist ein Sieg", sagte Jokic. In der Eastern Conference ermitteln die Miami Heat und die Boston Celtics (1. Spiel in der Nacht auf Donnerstag MESZ) den zweiten Finalisten um den Stanley Cup.

NBA-Ergebnis vom Sonntag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"):Western Conference Finale: Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 132:126. Stand in Serie: 1:0