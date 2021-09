Nur ein Innerhofer läuft Marathon in Wien

Der Weg zum Marathon ist für die Pinzgauer Laufzwillinge Manuel und Hans-Peter Innerhofer ein Hürdenlauf.

Schon vorigen Dezember wollten die 25-Jährigen bei der Staatsmeisterschaft im Wiener Prater starten. Das verhinderte aber eine Corona-Infektion bei beiden. Nun sollte es am Sonntag beim Vienna City Marathon so weit sein, allerdings zwickt Manuel die Achillessehne, nachdem er am Samstag beim Achenseelauf (23,2 Kilometer) siegreich gewesen ist.

Manuel ist der aussichtsreichere Kandidat auf den in Wien zu vergebenden Staatsmeistertitel gewesen. Ein Paarlauf wäre es daher nicht geworden, sagt sein Bruder, der nun zum Solisten wird: "Manuel hätte ...