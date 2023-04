Nur ein Titel daheim fehlt Erfolgskapitänin Hager noch

Die Libera aus Bürmoos setzte ihren Erfolgslauf mit Linz fort und holte in dieser Saison das Triple. Wie geht es weiter?

Erst am Freitag früh im Morgengrauen fielen die Volleyballerinnen der Steelvolleys Linz müde ins Bett. Das Feiern wird auch trotz insgesamt neun Titeln in den vergangenen fünf Jahren nicht langweilig.

Lilly Hager war bei allen Erfolgen mit dabei. Nach dem 3:1-Erfolg bei Sokol/Post Wien am Donnerstag durfte die Linz-Kapitänin aus Bürmoos erneut den Pokal in Empfang nehmen. Die Erleichterung war groß: "Der Druck zu gewinnen, lag bei uns", sprach sie die Favoritenbürde an. Daher sei auch das Spiel der Steelvolleys diesmal nicht das Beste gewesen.

"Am Ende haben wir verdient gewonnen und zum ersten Mal das Triple mit Supercup, Cup und Meisterschaft geholt. Besser geht's nicht", bilanzierte Lilly Hager. Kein einziger der neun Titel wurde übrigens daheim in Linz fixiert. Insofern hätte die Salzburgerin noch eine Mission in der Stahlstadt. Über eine Vertragsverlängerung verhandelt sie noch mit der Clubführung.

Vorerst freut sich die Sportstudentin nach der langen Saison auf einen erholsamen Sommer daheim. Im ÖVV-Nationalteam ist sie heuer nicht mehr dabei. Ihre Clubkollegin Bojana Ubiparip aus Neumarkt sowie Tschechien-Legionärin Victoria Deisl aus Seekirchen haben hingegen nur eine kurzer Pause, sie starten bei Teamchef Roland Schwab schon in wenigen Tagen die Vorbereitung auf die European League.