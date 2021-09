Nur zwei Männer waren schneller als Cornelia Stöckl-Moser

Das wunderschöne Herbstwetter am Wochenende bildete die perfekte Kulisse für die Rückkehr zweier traditionsreicher Volksläufe nach coronabedingter Pause. In Saalfelden gab es beim Ritzenseelauf über 6,36 Kilometer einen doppelten Heimsieg im Hause Stöckl zu feiern, und das nur eine Woche nach dem Halbmarathonstart in Wien: Andreas Stöckl (SC Leogang) holte sich überlegen den Gesamtsieg bei den Männern in 21:11 Minuten, seine Gattin Cornelia Stöckl-Moser lief hinter Julian Wagner (SG Schönau) die drittschnellste Zeit aller Teilnehmer und holte sich den Sieg bei den Frauen in 24:14 Minuten.

Beim 27. Walser Dorflauf legte Maximilian Fridrich nur drei Tage nach seinem Sieg beim Businesslauf gleich noch eine souveräne Bestzeit hin. Der LT-Salzburg-Läufer gewann über 10 Kilometer in 31:42 Minuten. Schnellste Frau in Wals war Therese Wagenleitner (ASV Salzburg) in 40:37.