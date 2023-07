O'Callaghan bei WM unter Pellegrini-Kraulweltrekord von 2009

Die davor ältesten Einzelweltrekorde auf der Langbahn sind dieser Tage bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka ausgelöscht worden. Hatte am Sonntag der Franzose Leon Marchand die Bestmarke von US-Ass Michael Phelps über 400 m Lagen von Olympia 2008 um 1,34 Sek. verbessert, drückte am Mittwoch die Australierin Mollie O'Callaghan die Topzeit über 200 m Kraul um 0,13 Sek. auf 1:52,85. Den bisherigen Weltrekord hatte Federica Pellegrini (ITA) seit der Rom-WM 2009 gehalten.

Die 19-jährige O'Callaghan fing ihre Landsfrau und 400-m-Weltmeisterin Ariarne Titmus auf der letzten Länge um 0,16 Sek. ab. Für die 16-jährige Kanadierin Summer McIntosh gab es nach 400-m-"Blech" Bronze. In einer weiteren Kraul-Entscheidung revanchierte sich der Tunesier Ahmed Hafnaoui über 800 m mit seinem ersten WM-Gold an Samuel Short für die Niederlage um 0,02 Sek. über 400 m, er distanzierte den Australier in 7:37,00 Min. um 0,76 Sek. US-Olympiasieger Robert Finke schnappte sich in 7:38,67 Bronze.

Der 21-Jährige Marchand sicherte sich über 200 m Delfin seinen zweiten Titel bei diesen Titelkämpfen, und das in 1:52,43 Min. mit 1,19 Sek. Vorsprung. Sein zweites Einzelgold fixierte auch Qin Haiyang, der Chinese ließ seinem Sieg über 100 m Brust in 26,29 Sek. den über die 50-m-Distanz folgen. Auf den Weltrekord des in Japan abwesenden Briten Adam Peaty fehlten 0,34 Sek. Und Qin gewann mit China in 3:38,57 Min. auch noch in der Mixed-Lagenstaffel.

Österreichische Beteiligung gab es in der Mittwoch-Finalsession nicht. In den Vorläufen war der Tiroler Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen in 2:01,42 Min. auf Rang 24 gekommen, der Kärntner Heiko Gigler über 100 m Kraul in 49,20 Sek. auf Platz 36. Für die Donnerstag-Vorläufe sind aus rot-weiß-roter Sicht Christopher Rothbauer über 200 m Brust sowie die Frauen-Staffel über 4 x 200 m Kraul in der Besetzung Lena Kreundl, Marlene Kahler, Cornelia Pammer und Lena Opatril genannt.