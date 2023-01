Ocean Race: Österreichisches Boot auf Platz drei

Die unter österreichisch-italienischer Flagge segelnde "Sisi" hat auf der ersten Etappe des Ocean Race Platz drei geholt. Mit dabei war die Salzburgerin Anna Luschan.

Die erste Etappe der Segelregatta führte von Alicante (SPA) auf die Kapverdischen Inseln und dauerte rund ein Woche. Austrian Ocean Racing powered by Team Genoa war eines von sechs Booten in der Klasse VO65. In dieser werden drei Teiletappen gesegelt, während die Klasse IMOCA in gewohnter Manier einmal die ganze Welt umrundet.

Eine aufregende Reise liegt hinter der international besetzten Crew des österreichisch-italienischen Teams, das Sonntag früh in Cabo Verde einlief. Nach nur 24 Stunden auf See fanden sie sich unter extrem schwierigen Bedingungen in der Straße von Gibraltar wieder. Dort hatte die Besatzung mit Winden von über 50 Knoten und fünf Meter hohen Wellen zu kämpfen.

Danach waren noch weitere 2000 Seemeilen mit vielen Herausforderungen auf dem Atlantik zurückzulegen. Die junge Mannschaft mit einem Durschnittsalter von 27 Jahren, die erst sehr kurzfristig die Teilnahme an der Kultregatta fixiert hatte und vor dem Start fast rund um die Uhr am Umbau des Bootes gearbeitete hatte, erwies sich als widerstandsfähig. Sie hielt ein gleichmäßiges Tempo und profitierte von der Aufgabe des Teams Mirpuri Foundation Racing aus Portugal, das vor Gibraltar eine Verbotszone durchfahren hatte und deshalb ohnedies disqualifiziert worden wäre. So gab es Platz drei für die "Sisi" hinter dem WindWhisper Racing Team (Polen) und dem Team JAJO (Niederlande).

Anna Luschan aus St. Gilgen wird mit ihren Segelkollegen auf der "Sisi" von den Kapverden in die Karibik weitersegeln und dort Kundenfahrten unternehmen und an Regatten teilnehmen. Die weiteren Ocean-Race-Etappen Aarhus - Den Haag und Den Haag-Genua folgen im Juni.