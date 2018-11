ÖFB-Frauen wollen England zum Jahresabschluss ärgern

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam beschließt das Länderspieljahr 2018 mit einem Highlight. Der Weltranglistendritte England ist am Donnerstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) für einen Test in der BSFZ Arena in Maria Enzersdorf zu Gast. Die Rollen sind klar zugunsten des WM-Teilnehmers verteilt, auch da es für die ÖFB-Elf in bisher fünf direkten Duell noch nichts zu holen gab.

SN/APA/HANS PUNZ Das Damen-Nationalteam hat England zu Gast