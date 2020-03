ÖFB setzte alle Spiele bis auf weiteres aus

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen im Umgang mit dem Coronavirus den gesamten Spielbetrieb in allen Ligen unter seiner Schirmherrschaft ausgesetzt. Die Entscheidung gelte ab sofort und bis auf weiteres, gab der Verband am Donnerstagvormittag in Abstimmung mit seinen Landesverbänden bekannt.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Ruhezeit für Fußbälle