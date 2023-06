ÖFB-Team besiegt Schweden mit 2:0

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist der EM-Teilnahme einen großen Schritt nähergekommen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Dienstag vor 46.300 Zuschauern im ausverkauften Wiener Happel-Stadion einen verdienten 2:0-(0:0)-Sieg über Schweden und führt damit die Quali-Gruppe F weiterhin drei Punkte vor Belgien an. Die drittplatzierten Skandinavier liegen bei einem Match weniger schon sieben Zähler zurück. Matchwinner war Christoph Baumgartner mit einem Doppelpack (81., 89.).

Davor hatten die Österreicher einige gute Chancen vorgefunden, waren allerdings immer wieder an Gäste-Goalie Robin Olsen gescheitert. Die nächste Quali-Partie der Truppe von Ralf Rangnick steigt am 12. September in Solna gegen Schweden, bei einem Sieg in der Friends Arena wäre David Alaba und Co. der EM-Startplatz nur noch theoretisch zu nehmen.

Rangnick nahm im Vergleich zum 1:1 am Samstag in Brüssel zwei Änderungen vor. Phillipp Mwene agierte anstelle von Maximilian Wöber als Linksverteidiger und Junior Adamu kam an vorderster Front zum Einsatz - dafür saß Marko Arnautovic ebenso wie Marcel Sabitzer auf der Bank. Rangnick begründete dies damit, dass ihm Arnautovic aufgrund seiner jüngsten Verletzungsprobleme schon zu Beginn des Lehrgangs mitgeteilt habe, nicht beide Spiele über eine längere Distanz bestreiten zu können. Der erst kürzlich von einer Knieblessur genesene Sabitzer habe es vorgezogen, zunächst Ersatz zu sein.

Ausgerechnet der Arnautovic-Ersatzmann versiebte die Chance auf einen österreichischen Traumstart. Nach Idealpass von Michael Gregoritsch lief Adamu allein aufs schwedische Tor zu, schoss jedoch weit daneben (2.). Wenig später verzog auch Gregoritsch (4.), danach landete ein unfreiwilliger Kopfball des Freiburg-Profis in den Armen von Olsen (7.).

Damit war der Anfangselan der Hausherren verpufft, die Schweden wurden gefährlicher. ÖFB-Keeper Alexander Schlager musste bei einem Kopfball von Victor Lindelöf nach Corner von Emil Forsberg sein ganzes Können aufbieten (11.), auch bei einem Forsberg-Freistoß von der Strafraumgrenze war Schlager auf dem Posten (14.).

Bei schwül-heißen Temperaturen knapp unter 30 Grad folgte eine Phase ohne große Highlights, ehe die Österreicher gegen Ende der ersten Hälfte wieder einen Gang zulegten. Gregoritsch schoss aus guter Position genau auf Olsen (35.), der zudem einen Distanzschuss von Patrick Wimmer entschärfte (40.) und beim darauffolgenden Corner auch einen Kopfball von Gregoritsch parierte (41.). Auch bei einem Abschluss von Xaver Schlager war Olsen nicht zu bezwingen (45.+1). Auf der Gegenseite verpasste Mattias Svanberg einen Querpass von Alexander Isak nur knapp (45.+3).

Auch nach dem Seitenwechsel brachte Olsen die ÖFB-Elf zum Verzweifeln - der Tormann fischte 65 Sekunden nach Wiederanpfiff einen Gregoritsch-Kopfball aus der Ecke und blieb außerdem aus spitzem Winkel gegen Wöber Sieger. Der Leeds-Verteidiger war zur Pause wohl wegen Gelb-Rot-Gefahr für den bereits verwarnten Stefan Posch gekommen, Arnautovic ersetzte den harmlosen Adamu.

Der nächste Abschluss ging wieder auf das Konto von Gregoritsch, der jedoch das Ziel klar verfehlte (49.). Die Schweden klopften durch Dejan Kulusevski an, Schlager wehrte ab (53.). Dann war wieder Olsen an der Reihe: Gregoritsch (60.) und der eingewechselte Florian Grillitsch (73.) bissen sich am Ersatzgoalie von Aston Villa die Zähne aus.

In der 81. Minute war der Schlussmann dann doch geschlagen - er konnte eine scharfe Direktabnahme von Grillitsch nur kurz abwehren, Baumgartner staubte ab. Die Entscheidung folgte acht Minuten später. Gregoritsch zog ab, Olsen wehrte ab und Baumgartner köpfelte ins leere Tor.