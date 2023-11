ÖFB-Team schließt EM-Quali mit 2:0-Sieg in Estland ab

Österreichs Fußball-Nationalteam hat die EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen. Die Österreicher setzten sich am Donnerstag bei Außenseiter Estland in Tallinn mit 2:0 (2:0) durch und übernahmen vorerst zwei Punkte vor Belgien die Führung in Quali-Gruppe F. Die Tore erzielten Konrad Laimer (26.) und Philipp Lienhart (39.). Die ÖFB-Auswahl wahrte damit die Chance, bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg aus einem der ersten beiden Lostöpfe gezogen zu werden.

BILD: SN/APA/AFP/RAIGO PAJULA Konrad Laimer (l.) brachte das ÖFB-Team auf die Siegerstraße

Nach acht Quali-Partien stehen für die Österreicher 19 Punkte zu Buche. Sollten die Belgier am Sonntag nicht daheim gegen Aserbaidschan gewinnen, wäre das ÖFB-Team sogar Gruppensieger. Teamchef Ralf Rangnick schickte vor etwa 3.000 Zuschauern, darunter rund 500 ÖFB-Fans, in Tallinn seine Einsergarnitur aufs Feld. Auch Laimer wurde nicht geschont. Der Vielspieler von Bayern München agierte im Fünfermittelfeld im Offensivzentrum, Christoph Baumgartner kam über den rechten Flügel. Als Solospitze erhielt Michael Gregoritsch den Vorzug gegenüber Rekordnationalspieler Marko Arnautovic. Neben Kapitän David Alaba, der mit seinem 104. Länderspiel-Einsatz Andreas Herzog übertraf und hinter Arnautovic nun alleiniger Zweiter der ÖFB-Bestenliste ist, spielte der zuletzt angeschlagene Lienhart in der Innenverteidigung. Das Spielfeld war eine Herausforderung, der Rasen in der A. Le Coq Arena präsentierte sich bei zwei Grad unter Null in keinem guten Zustand. Die vorhandene Rasenheizung war laut estnischem Verband nicht eingeschaltet worden, weil der Platz sonst zu weich geworden wäre. Die erste Großchance fanden die Gastgeber vor. Georgi Tunjov spielte den Ball zum langen Eck. Dort gelang es Vlasiy Sinyavskiy aus kürzester Distanz, den Ball über das Tor zu bugsieren (5.). Auf der Gegenseite gab Linksverteidiger Maximilian Wöber den ersten Warnschuss ab (9.). Ein Fersler von Gregoritsch konnte Estland-Torhüter Karl Hein, den dritten Goalie von Arsenal, nicht überraschen (19.). Estland, als 118. der FIFA-Weltrangliste 93 Positionen hinter Österreich, wurde nach einem Lienhart-Fehlpass noch einmal gefährlich, Markus Poom schoss aber am langen Eck vorbei (25.). Im Gegenzug bejubelten die Österreicher nach einer starken Kombination das 1:0. Baumgartner fand nach einem Tempodribbling auf der linken Seite Xaver Schlager. Der Leipzig-Legionär bediente im Zentrum Laimer, der im 31. Länderspiel sein viertes Tor erzielte. Lienhart legte keine Viertelstunde später nach. Der Freiburg-Verteidiger köpfelte nach einem Alaba-Corner am kurzen Eck ein. Für den 27-Jährigen war es der Premierentreffer im A-Nationalteam. Laimer durfte sich zur Pause umziehen, anstelle des Mittelfeldmannes kam im Sturmzentrum Arnautovic. Gregoritsch rückte in seinem 50. Länderspiel auf die Zehnerposition zurück. Der Freiburg-Stürmer schoss nach Zuspiel von Xaver Schlager daneben (53.) und machte mit Sasa Kalajdzic zehn Minuten später für einen weiteren Angreifer Platz. Statt Baumgartner brachte Rangnick Bremens Romano Schmid (63.), dazu bescherte er im Finish Rapids Matthias Seidl dessen zweiten Länderspiel-Einsatz (76.). Wöber schoss über das Tor (70.), Lienhart ließ nach einer Freistoßflanke von Alaba die Chance auf seinen zweiten Treffer aus (91.). Österreich gewann dennoch auch das vierte Duell mit Estland. Im März in Linz hatte man sich nach 0:1-Rückstand nur mit Mühe 2:1 durchgesetzt. Gregoritsch erzielte in der 88. Minute das Siegestor. Im nördlichen Baltikum ersparte sich das Rangnick-Team trotz Minusgraden eine weitere Zitterpartie. Von den jüngsten elf Länderspielen hat die ÖFB-Auswahl nur eines verloren, in den jüngsten zwölf gelang immer zumindest ein Torerfolg. Auswärts ist man fünf Partien in Serie ungeschlagen. Nächster Prüfstein ist am Dienstag beim Jahresabschluss in einem Test in Wien EM-Gastgeber Deutschland.