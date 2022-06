ÖFB-Team gegen Dänemark ohne Alaba und Wöber

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Kopenhagen gegen Dänemark auf David Alaba und Maximilian Wöber verzichten. Wie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Sonntag erklärte, wurde der Real-Madrid-Profi aufgrund von Adduktorenproblemen nicht rechtzeitig fit. Auch Wöber ist verletzt. Bereits am Freitag musste Stefan Posch absagen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Alaba steht gegen Dänemark nicht zur Verfügung

Gar nicht am Lehrgang teilgenommen haben Philipp Lienhart (erkrankt) sowie Martin Hinteregger und Florian Grillitsch (beide verletzt).