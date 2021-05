ÖGV-Doppelführung in Farsö: Wiesberger vor Schwab

Titelverteidiger Bernd Wiesberger und Matthias Schwab haben am Freitag beim Golfturnier der Europa-Tour in Farsö (DEN) vorerst für eine österreichische Doppelführung gesorgt. Nach neuerlich starken Leistungen - Wiesberger spielte eine 65er-Runde (6 unter Par), Schwab kam auf 66 Schläge - führt der 35-jährige Burgenländer zur Halbzeit zwei Schläge vor dem acht Jahre jüngeren Steirer. Einige Spieler mit guten Scores waren aber noch unterwegs.

Nach dem Ausfall des Turniers im HimmerLand-Resort in Jütland 2020 schlug 2019-Sieger Wiesberger als Titelverteidiger ab und präsentierte sich nach zuletzt mäßigen Ergebnissen - meist auf der höherwertigen US-PGA-Tour - auf den ersten zwei Runden in starker Form. Am Freitag musste der siebenfache Turniersieger bei sieben Birdies nur einen Schlagverlust hinnehmen und lag mit dem Gesamtscore von elf unter Par an der Spitze.

Schwab hat in seinen jüngsten fünf Turnieren auf der European Tour vier Top-Ten-Plätze geschafft, mit zwei siebenten Plätzen als besten Resultaten. Dabei spielte der Rohrmooser auch um den Sieg mit, wartet aber noch auf diese Premiere. Ein Eagle (2 unter Par) und vier Birdies bei nur einem Bogey verhalfen Schwab auch in Dänemark vorerst zu einer Spitzenplatzierung. Der Schwede Alexander Björk war einen Schlag dahinter Dritter.