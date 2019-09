Österreichs Handball-Frauen sind mit einer 24:32-(13:13)-Niederlage gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation gestartet. Nach einer starken Leistung in der ersten Hälfte setzte es für die ÖHB-Damen am Donnerstagabend in Eindhoven beim Favoriten doch noch eine klare Niederlage. Schon am Sonntag geht es daheim in der Südstadt (20.25 Uhr/live ORF Sport +) weiter gegen Spanien.

Quelle: APA