ÖHB-Gegner Dänemark startete mit klarem Sieg in Heim-WM

Österreichs Gruppengegner Dänemark ist mit einem souveränen Sieg in die Handball-Weltmeisterschaft gestartet. Der Mit-Gastgeber setzte sich am Donnerstag in Gruppe C in Kopenhagen klar mit 39:16 gegen Chile durch. Schon zur Halbzeit führten die Dänen praktisch uneinholbar mit 22:4.

SN/APA (AFP)/LISELOTTE SABROE Dänen machten schon zur Pause alles klar