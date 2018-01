ÖHB-Männer bereiten sich ab Dienstag komplett auf EM vor

Mit dem ab Dienstag kompletten 17-Mann-Kader starten Österreichs Handballmänner am Dienstag in die unmittelbare Vorbereitung auf die am 12. Jänner beginnende Europameisterschaft. Teamchef Patrekur Johannesson muss seine Truppe in der Südstadt punktgenau auf das erste Großereignis seit drei Jahren einstellen, schließlich könnte sich das Auftaktmatch gegen Weißrussland als vorentscheidend erweisen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Johannesson will sein Team perfekt auf das Großereignis einstellen