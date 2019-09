ÖKV fix mit Olympia-Slalom-Quotenplatz im Kajak-Damen-Einer

Österreichs Wildwasser-Kanuten werden bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 vertreten sein. Corinna Kuhnle und Viktoria Wolffhardt erreichten am Donnerstag bei den Weltmeisterschaften in La Seu d'Urgell im Kajak-Einer das Semifinale, in dem unter 30 Athletinnen 18 Nationen vertreten sind. Und exakt 18 Quotenplätze werden bei den Titelkämpfen in Spanien für die Japan-Spiele vergeben.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Kuhnle (hier in Rio 2016) könnte auch 2020 in Tokio wieder dabei sein