ÖOC-Nachwuchs am siebenten Tag in Buenos Aires ohne Medaille

Österreichs Team ist bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires am siebenten Wettkampf ohne Medaille geblieben. Die herausragenden Leistungen aus ÖOC-Sicht boten am Samstag die Rad-Mädchen Laura Stigger und Hannah Streicher und die Hockey-Damen.

Stigger und Streicher fuhren zum Auftakt der fünftägigen Team-Konkurrenz (mit fünf verschiedenen Disziplinen) im Zeitfahren, dem vermeintlich schwächsten Bewerb aus heimischer Sicht, auf den sehr guten fünften Rang unter 19 Teams. Die Hockey-Mädchen feierten im Platzierungsspiel gegen Polen einen souveränen 3:1-Sieg, gegen Australien geht es nun am (heutigen) Sonntag um den Rang fünf. Das Youth Olympic Team Austria hält damit vorerst weiter bei insgesamt acht Medaillen. Quelle: APA