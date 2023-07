ÖOC-Streit: Eine Entscheidung, ein Sieger, aber keine Ruhe

Der Wahlvorschlag für den ÖOC-Vorstand wurde abgelehnt. Damit hat sich Präsident Stoss durchgesetzt, doch jetzt droht ein wilder Rechtsstreit.

Was sich Montagvormittag in einem Wiener Luxushotel abgespielt hat, das wird die heimische Sportszene und die Juristen im Lande noch lange beschäftigen. Die Fakten in Kurzform: Das ÖOC hat die geforderte ao. Hauptversammlung abgehalten und dort eine dem Vorstand um Präsident Karl Stoss nicht genehme Wahlliste zur Abstimmung gebracht. Von den 46 der 47 stimmberechtigten Mitglieder (nur der Fechtverband fehlte) stimmten 13 dafür, 31 dagegen, bei zwei Stimmenthaltungen mehr als zwei Drittel. Damit ging auf den ersten Blick Stoss als Sieger aus der Konfrontation mit den "kritischen Verbänden" hervor, er wird nun einen neuen Wahlvorschlag erstellen lassen und diesen im September fristgerecht zur Abstimmung bringen. So zumindest der Plan.

Was sich tatsächlich in den nächsten Wochen abspielen wird, das kann derzeit nur vermutet werden. Denn die Vertreter der "kritischen Verbände" bezweifeln überhaupt die Legitimation der ganzen Veranstaltung. Ihrer Meinung nach ist der Vorstand seit 1. März dieses Jahres nicht mehr im Amt, konnte daher weder die Sitzung fristgerecht einberufen noch die Wahl abhalten, und nachdem die Verbände selbst am 30. Juni den Antrag auf Abhaltung einer ao. Hauptversammlung und Wahl zurückgezogen haben, komme dem ganzen Vorgang keine Bedeutung zu.

Dem widersprachen naturgemäß zwei Rechtsvertreter des ÖOC, die anwesend waren und die Vorgänge für rechtskonform befunden haben. Die Juristin der Gegenseite habe den Saal nicht betreten dürfen.

Sehr wohl durfte jedoch Gabi Jahn (Turnen), die von den Kritikern nominiert wurde, ihre Sichtweise darlegen. "Ich wollte einmal meine Motive erklären, warum ich überhaupt kandidiert habe. Ich finde es zumindest positiv, dass alle aufgerufen wurden, über die Statuten nachzudenken, denn die sind einfach vorgestrig." Die große Frage aus ihrer Sicht sei derzeit: "Wie wird es möglich sein, unter diesen Umständen einen neuen Wahlvorstand zu bilden?"

Unabhängig davon wurde den SN von beiden Seiten bestätigt, dass man sich trotz der komplizierten Situation angenähert habe. Eine gemeinsame Liste für die Wahl im September sei nicht aus der Welt - nach der jüngsten Schlammschlacht sei "die Luft draußen".