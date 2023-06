ÖOC-Tischtennis-Trio bei European Games im Achtelfinale

Der erste Tischtennis-Wettkampfteil am Samstag bei den European Games in Krakau hat Österreichs Aktiven im Einzel durchwegs Siege und den Einzug ins Achtelfinale gebracht. Die als Nummer zwei gesetzte Europameisterin Sofia Polcanova besiegte die Griechin Aiaterini Toliou 4:0 (5,5,6,7), der auch in dieser Phase in die Konkurrenz eingestiegene Robert Gardos (Nr. 14) den Finnen Benedek Olah 4:1 (-8,12,6,9,9) und Daniel Habesohn den Briten Liam Pitchford 4:3 (-6,8,-6,-10,8,5,5).

Sofia Polcanova hat ihre Einzel-Auftakthürde locker genommen/Archiv

Hatte Polcanova keine Probleme und Gardos nach dem verlorenen Auftaktsatz die Oberhand gewonnen, schaffte Habesohn gegen die Nummer neun des Turniers nach 1:3-Rückstand einen Außenseitersieg. Im Entscheidungssatz dominierte der Wiener ab dem Stand von 5:5. Am Freitag hatte Habesohn gegen den Griechen Ioannis Sgouropoulus 4:1 gewonnen. Habesohns nächster Gegner wird erst am Samstagabend ermittelt, Gardos trifft Sonntagvormittag auf den Slowenen Darko Jorgic (4), Polcanova am späten Sonntagnachmittag auf die Französin Yuan Jia Nan. Am Samstagnachmittag sind noch Gardos/Polcanova im Viertelfinale des Mixed-Doppels gegen die topgesetzten Rumänen Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu im Einsatz. Szocs ist Polcanovas Europameister-Doppelpartnerin, Frauen- und Männer-Doppel werden bei den European Games aber nicht gespielt. Der Team-Bewerb - für Österreich nur bei den Frauen u.a. mit der am Freitag in der zweiten Einzel-Runde ausgeschiedenen Karoline Mischek - beginnt am Mittwoch. Achtelfinalgegnerinnen der Österreicherinnen ist die Auswahl des Veranstalterlandes Polen.