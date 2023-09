OEPS-Dressurteam nach EM-Rang sieben bei Olympia

Österreichs Dressurreit-Team hat es den rot-weiß-roten Springreitern nachgemacht und sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Die OEPS-Equipe mit Christian Schumach auf Te Quiero (70,217 Prozent), Florian Bacher auf Fidertraum (71,724), Victoria Max-Theurer auf Abegglen FH (73,230) und Stefan Lehfellner auf Roberto Carlos (71,165) wurde nach dem zweiten Teil am Donnerstag bei der EM in Riesenbeck Siebenter. Gold ging an Großbritannien vor Deutschland.

Österreich lag in der bereinigten Olympia-Qualifikationswertung sogar an erster Stelle, die Top 6 mit Bronzegewinner Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Frankreich waren sowie auch Polen schon für Olympia qualifiziert. Bei der EM qualifizierten sich die drei besten Nationen hinter den bereits feststehenden Teams. In der bereinigten Qualifikationswertung lag Österreich (7.) vor Belgien (8.) und Spanien (9.) voran.