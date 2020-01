Österreich führt beim ATP Cup gegen Argentinien mit 1:0

Österreichs Tennis-Herren sind am Montag im zweiten Länderkampf der Gruppe E beim ATP Cup in Sydney gegen Argentinien mit 1:0 in Führung gegangen. Dennis Novak besiegte den Weltranglisten-25. Guido Pella nach schwachem Start und einer Kabinenpredigt von Kapitän Thomas Muster noch mit 0:6,6:4,6:4. Novak knackte damit endlich auch erstmals die Top 100.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Dennis Novak besiegte Guido Pella mit 0:6,6:4,6:4