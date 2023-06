Österreich Leichtathletik-Team in Polen auf Aufstiegskurs

Österreichs Leichtathletik-Abordnung liegt bei der Team-EM der 3. Liga im Rahmen der European Games in Polen nach dem ersten Tagen in Führung und damit auf Aufstiegskurs. 12 von 40 ÖLV-Athletinnen und -Athleten waren in Chorzow bereits im Einsatz, 15 Punkte für den Sieg hievten im 100-m-Sprint Magdalena Lindner und Markus Fuchs sowie im Stabhochsprung Alexander Auer auf das Konto. In der Nationenwertung führt Österreich mit 159 Zählern vor Irland (156) und Israel (131).

Es gab in den 12 von 37 Bewerben weitere fünf Stockerlplätze, jeweils Zweite wurden Djeneba Toure (Diskus) und Niklas Strohmayer-Dangl (400 m) sowie Dritte Anna Mager (400 m), Tobias Rattinger (3.000 m Hindernis) und Bettina Weber (Hammer).

Lindner lief die 100 m bei 0,8 m/s Gegenwind in 11,57 Sek., Platz eins brachte ihr auch 40 zusätzliche Bonus-Punkte für das World Ranking ein. "Der Lauf hat sich sehr gut angefühlt, war auch technisch ganz sauber. Der Wind war nicht ganz optimal, dafür ist die Zeit sehr okay, am Wichtigsten sind heute aber sowieso die 15 Punkte fürs Team", meinte die 25-Jährige.

ÖLV-Rekordler Fuchs kam auf 10,36 Sek. "Mein Rennen war heute nicht so gut und hat sich auch nicht so locker angefühlt wie in den letzten Wochen. Heute ging es nur um die Punkte, und die habe ich geholt, das war wesentlich heute", meinte er. "Es ist heute sehr gut gegangen, mit dem Sieg bin ich mehr als zufrieden", sagte Auer, der 5,10 m überquerte. Am Mittwoch ist u.a. im Diskuswurf Lukas Weißhaidinger am Start, Susanne Gogl-Walli greift mit Lindner in der 4x100-m-Staffel an, so wie Karin Strametz, die auch die 100 m Hürden bestreitet.