Österreich nach Sieg über Italien im Football-EM-Finale

Österreichs Football-Nationalteam steht im EM-Finale. Die Mannschaft von Headcoach Max Sommer entthronte am Sonntagabend im Tivoli-Stadion in Innsbruck Titelverteidiger Italien mit einem 24:14-(17:7)-Erfolg im Halbfinale. Das Endspiel findet erst am letzten Oktober-Wochenende statt. Finalgegner ist Finnland, der EM-Dritte von 2021 gewann sein Semifinalspiel gegen Vize-Europameister Schweden mit 33:14. Der Spielort und das Heimrecht muss erst fixiert werden.

Die rot-weiß-rote Truppe dominierte vor 2.732 Zuschauern die Partie mit einer starken Defensivleistung. Vorne sorgten Lokalmatador Tobias Bonatti, Runningback von den Raiders Tirol, und Wide Receiver Yannick Mayr mit Touchdowns sowie Kicker Arno Schwarz mit einem Fieldgoal für eine 17:0-Führung. Die Italiener verkürzten zwar noch vor der Pause durch Tommaso Finadri auf 17:7, in der zweiten Hälfte gelang Tight End Florian Bierbaumer mit einem gefangenen Ball in der Endzone die Vorentscheidung. Vienna-Vikings-Legionär Jordan Bouah sorgte kurz vor Schluss nur mehr für Ergebniskosmetik bei den Gästen. Österreich gelang damit die Revanche für die Heim-Niederlage gegen die Italiener beim letzten EM-Turnier. "Wir haben ein solides Spiel gespielt. Wir haben den Ball gut bewegt und das gemacht, was nötig war", erklärte Bonatti nach der Partie im ORF. Für das AFBÖ-Team ist es der dritte Einzug in ein EM-Finale nach 2014 und 2018, nun fehlt nur mehr ein Sieg für den ersten Titel. "Wenn wir das schaffen würden, wäre das riesig", sagte Bonatti.