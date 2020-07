Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Sepp Straka schlagen ab Donnerstag beim mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Memorial Tournament der Golfprofis in den USA ab. Die European Tour gastiert unterdessen in Adamstal (NÖ).

Die Golfwelt blickt ab Donnerstag mit Spannung auf das Memorial in Dublin in Ohio: Das mit 9,3 Millionen US-Dollar dotierte Turnier ist der erste Saisonhöhepunkt in der von der Coronapandemie geprägten Golfsaison und versammelt die gesamte Weltelite. Auch Tiger Woods ...