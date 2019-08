Österreicher bei Wien-Major alle ausgeschieden

Beim Beach-Volleyball-Major in Wien sind am Freitag die letzten österreichischen Teams ausgeschieden. Am weitesten kam das Duo Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, das im Achtelfinale an den kanadischen Weltmeisterinnen Pavan/Humana-Paredes scheiterte (0:2). Als letzte ÖVV-Paarung schieden Martin Ermacora/Moritz Pristauz in der ersten K.o.-Runde gegen Younousse/Tijan aus Katar aus (0:2).

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Lena Plesiutschnig (r.) und Schützenhöfer können dennoch zufrieden sein