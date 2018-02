Österreichs Hockey-Nationalteam der Herren hat auch sein zweites Mittwoch-Spiel bei der Hallen-WM in Berlin klar gewonnen. Nach dem 7:2-Sieg im Auftaktmatch gegen Belgien feierte das ÖHV-Team einen 6:3-Erfolg über Südafrika. Damit lagen Michael Körper und Co. nach dem ersten Tag ohne Punktverlust an der Spitze der Gruppe B und somit klar auf Viertelfinalkurs.

(APA)